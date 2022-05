Governo sob escuta. Escândalo Pegasus chega a Espanha

Os telemóveis do chefe do governo e da ministra da Defesa foram infectados com o sistema israelita de espionagem Pegasus. Desconhece-se quem foram os autores e qual a intenção desta operação. Ironicamente, o Estado espanhol foi acusado de escutar 65 pessoas ligadas à causa separatista da Catalunha, também com recurso ao Pegasus.