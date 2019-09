Governo suspende comandante da polícia em Nampula após mortes em comício

Lusa12 Set, 2019, 12:12 | Mundo

De acordo com o diretor de inspeção no Comando Geral da PRM em Nampula, Moisés Augusto, que falava hoje em conferência de imprensa, além de suspender o comandante da polícia na província, foi criada uma comissão de inquérito para averiguar as causas do incidente.

"A polícia tudo fará para o esclarecimento do caso e tomará medidas para mitigar o sofrimento das famílias enlutadas, bem como as que contraíram ferimentos", afirmou Moisés Augusto.

A direção do Hospital Central de Nampula confirmou hoje a morte de dez pessoas durante um incidente quando uma multidão saiu de forma desordenada de um comício eleitoral num estádio de Nampula, principal cidade do norte de Moçambique.

O incidente aconteceu ao princípio da noite de quarta-feira, pelas 17h30 (menos uma hora em Lisboa), após um comício da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, dirigido pelo candidato à Presidência de República e atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, no Estádio 25 de Junho, na capital provincial.

Na manhã de hoje, o secretário geral da Frelimo, Roque Silva, visitou as vítimas internadas no Hospital Central de Nampula, tendo manifestado solidariedade e apoio aos afetados.

"Por aquilo que vimos, sentimos um relativo conforto porque não há risco de vida dos internados", declarou Roque Silva.