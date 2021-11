Governo talibã pede levantamento de sanções norte-americanas

"Solicito ao Governo dos Estados Unidos que tome medidas responsáveis sobre a crise humanitária e económica que está a crescer no Afeganistão", refere o ministro dos Negócios Estrangeiros talibã, Amir Khan Muttaqi, numa carta aberta dirigida à Administração norte-americana.

Também com o objetivo de que se "abram as portas para relações futuras", Muttaqi pede que "se descongelem os ativos do Banco Central do Afeganistão e que se levantem as sanções" aos bancos do país.

No texto, Muttaqi sublinha as "contradições" de Washington que por um lado, afirma, assinou em fevereiro de 2020 um acordo com os talibãs sobre a retirada das tropas dos Estados Unidos, mas que, por outro lado, impôs sanções depois do movimento extremista ter tomado a cidade de Cabul, no passado dia 15 de agosto.

"É surpreendente que com o anúncio do novo Governo (o autoproclamado Emirado Islâmico) os Estados Unidos tenham imposto sanções aos ativos do nosso Banco Central. Isto vai contra as nossas expectativas e contra o acordo de Doha", acrescenta o ministro talibã.

Para Muttaqui, a situação relativa à "segurança financeira" prejudica o futuro das "relações bilaterais" e afeta a "assistência humanitária" num país "atingido por duas décadas de guerra, pandemia (covid-19) e pobreza".

O ministro do autoproclamado Emirado Islâmico cita os relatórios das Nações Unidas e de outras organizações humanitárias que concluíram que "se estas condições persistirem os afegãos vão ter de enfrentar uma situação muito grave durante o inverno".

"O sofrimento de uma criança por causa da fome, a morte de uma mãe por falta de serviços de saúde (...) não têm justificações políticas e são prejudiciais para o Governo e o povo dos Estados Unidos, porque se trata de uma questão puramente humanitária", conclui.