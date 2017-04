Governo tem plano de contingência para a Venezuela

Jorge Almeida - RTP 19 Abr, 2017, 16:19 / atualizado em 19 Abr, 2017, 16:34 | Mundo

O Governo português possui um plano de contingência para a comunidade portuguesa na Venezuela, em caso de agravamento da situação no país, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



"À luz da lei portuguesa, dispomos sempre de planos de contingência, também procurando responder a eventuais problemas que ocorram, e esses planos de contingência existem em relação a todas as regiões onde se localizam comunidades portuguesas", referiu em conferência de imprensa conjunta em Lisboa com o chefe da diplomacia de Havana, Bruno Rodríguez Parrilla.







Atualmente, existem cerca de 350 mil portugueses a viver na Venezuela, dos quais 80% são naturais do arquipélago da Madeira.



Para esta quarta-feira esperam-se horas de grande tensão em Caracas, devido a duas manifestações contra e a favor do presidente Nicolás Maduro.