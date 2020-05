Governo timorense altera lei da Defesa Nacional e muda processo de nomeação de comandantes

A alteração à proposta de lei, apresentada pelo ministro da Defesa, Filomeno Paixão, visa, segundo o Governo, "promover uma melhor harmonização entre a Lei da Defesa Nacional e um conjunto de documentos centrais na definição da Política de Defesa Nacional".

Tem ainda em conta a "formulação da ação estratégico-militar do Estado, designadamente o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, o Conceito Estratégico Militar, o Sistema de Forças Nacional, as Missões das Forças Armadas e o Dispositivo das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)".

A alteração hoje aprovada modifica a composição do Conselho Superior de Defesa Militar, retira as Forças de Apoio Geral da organização geral das F-FDTL e integra os Órgãos de Apoio e as Forças de Apoio Geral no Estado-Maior-General das Forças Armadas.

"É também alterada a composição da estrutura orgânica das F-FDTL e prevê-se a aprovação pelo Governo do Regulamento de Disciplina Militar", refere-se num comunicado do Governo.

Um dos aspetos da alteração hoje aprovada tem a ver com a polémica que tem marcado nos últimos anos as nomeações e exonerações nas chefias das F-FDTL.

Segundo o Governo, a alteração "consagra a competência do primeiro-ministro para propor ao Conselho de Ministros, conjuntamente com o membro do Governo com competência em matéria de Defesa, a nomeação e a exoneração do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas".

Em junho do ano passado, o Presidente da República timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, renovou o mandato do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Lere Anan Timur, num decreto em que não ficou claro até quando ocupará as funções.

Nesse texto, Lu-Olo determinou a "continuidade do mandato no cargo de Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas pelo seu presidente titular, major-general Lere Anan Timur, com efeitos a partir de 06 de outubro de 2018 e duração não superior ao limite legalmente definido".

No entanto, não clarifica, exatamente, o calendário que se aplica já que, formalmente, Lere Anan Timur, terminou o seu terceiro mandato em 06 de outubro de 2018, o último que estava permitido ao abrigo de um regime excecional que terminou em 31 de dezembro de 2016.

Recorde-se que, nesse ano, a sucessão no comando das F-FDTL causou um dos maiores momentos de tensão entre o Governo da altura e o então Presidente, Taur Matan Ruak (antecessor de Lere no comando das FDTL), que chegou a exonerar o comandante, a anunciar depois a promoção de Filomeno Paixão para o cargo e a recuar nas duas decisões, acabando por prolongar os mandatos.

Isso levou o executivo a aprovar uma alteração ao estatuto dos militares para permitir ampliar extraordinariamente o comando das F-FDTL.

Essa alteração refere que "o exercício do cargo de chefe de Estado Maior das F-FDTL (...) pode a título excecional e provisório, ser renovado para um terceiro mandato, com a duração máxima de dois anos", notando que "o regime excecional, termina em 31 de dezembro de 2016, mantendo-se os efeitos das nomeações realizadas no seu âmbito até à data em que caduquem".