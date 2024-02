Governo timorense aprova 11 milhões de euros para visita de papa Francisco

"O Conselho de Ministros deliberou autorizar a despesa até ao montante de 12 milhões de dólares americanos do Fundo de Contingência para a Comissão Coordenadora de Alto Nível Institucional para a visita de Sua Santidade o papa Francisco organizar as atividades de preparação da referida visita", refere, em comunicado à imprensa, o Governo timorense.

A visita do papa Francisco a Timor-Leste foi anunciada pelo Presidente timorense, José Ramos-Horta, após uma deslocação em janeiro ao Vaticano, sem adiantar datas, que vão ser divulgadas pela Santa Sé.

Na altura, Ramos-Horta salientou que a maioria dos 1,5 milhões de timorenses é católica e que Timor-Leste é, em termos percentuais, o segundo país mais católico do mundo, a seguir ao Vaticano.

O embaixador do Vaticano em Timor-Leste, monsenhor Marco Sprizzi, afirmou no início deste mês que o Governo timorense está a fazer uma "preparação excelente" da "possível visita" do papa Francisco ao país.

"Está em preparação uma possível visita do Santo Padre a Timor. Ainda não podemos confirmar data, será anunciada pela Santa Sé juntamente com o Governo, mas não é um segredo que estamos a preparar essa possível visita", afirmou Marco Sprizzi.

Uma delegação do Vaticano já esteve em Timor-Leste para inspecionar os lugares onde o papa Francisco vai estar e para reuniões com as autoridades timorenses.

Marco Sprizzi esteve segunda-feira reunido com o ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, para falar sobre a visita, mas não prestou declarações aos jornalistas.