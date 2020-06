Governo timorense aprova memorando para facilitar transporte fronteiriço com Indonésia

O memorando de entendimento sobre Movimento Transfronteiriço de Autocarros, vai ser agora assinado pelo ministro dos Transportes e Comunicações, José Agustinho da Silva.

Em comunicado o executivo explica que o acordo "visa facilitar o transporte transfronteiriço de pessoas e bens, promover, desenvolver e reforçar o comércio, o investimento, o turismo e intercâmbio cultural entre os dois países".

Ajudará ainda a "estabelecer um sistema de transportes integrado e eficiente que seja apto a incentivar o crescimento e o desenvolvimento económico nacional, em linha com o objetivo económico de adesão à ASEAN".

O acordo permitirá ainda "expandir a rede de transportes terrestres bem como de outros serviços capazes de estimular a circulação de pessoas e bens entre Timor-Leste e a Indonésia", refere o comunicado.

Ainda na reunião de hoje do Conselho de Ministros, o Governo aprovou a adesão de Timor-Leste a três Convenções que constituem os "três pilares mais importantes dos instrumentos internacionais que regulam as questões relacionadas com a segurança marítima e a prevenção da poluição causada por navios".

A Convenção Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviços de Quartos para os Marítimos (STCW, na sua sigla em inglês) "é um instrumento internacional fundamental que estabelece um vasto conjunto de disposições que regulamentam na sua essência os requisitos de formação e certificação exigidos aos marítimos para o exercício de funções a bordo de navios de mar".

A STCW foi adotada em 1978 pela conferência na Organização Marítima Internacional e entrou em vigor em 1984.

Foi ainda aprovada a adesão à Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), um texto de 1914 da Organização Marítima Internacional "que visa assegurar padrões mínimos para a construção, equipamentos e operação de navios".

Foi ainda autorizada a adesão à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição do Mar por Navios (MARPOL).

Esta Convenção, aprovada em 1973 pela Organização Marítima Internacional, foi projetada para minimizar a poluição dos mares.