Governo timorense aprova nova orgânica da Inspeção-Geral do Trabalho

"Com este diploma pretende-se proceder à reestruturação e à reorganização da IGT, através da ampliação da sua estrutura orgânica, com a criação das direções nacionais e delegações territoriais que se revelam necessárias face ao aumento das relações de trabalho a fiscalizar", de acordo com um comunicado.

"Esta expansão deverá contribuir para que o Estado possa garantir uma efetiva melhoria das condições de trabalho a todos os que trabalham em Timor-Leste", sublinhou.

O diploma, aprovado em Conselho de ministros e que segue agora para o Presidente timorense para ser promulgado, foi apresentado pelo ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, Joaquim Amaral.