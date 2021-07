Governo timorense aprova requalificação e comercialização do Porto de Dili

"O plano prevê a reestruturação e modernização do Porto de Díli, após a transferência das funções de porto de carga para o novo porto de Tibar, e a sua conversão numa marina e porto de cruzeiros", explica o executivo em comunicado.

"Prevê-se que o investimento neste projeto venha a garantir um grande retorno no aumento do turismo, de investimento privado, de desenvolvimento de negócios e da criação de emprego", destaca.

Com um custo estimado de cerca de 50 milhões de dólares (44 milhões de euros), segundo dados preliminares a que a Lusa teve acesso, o projeto prevê transformar a zona do Porto de Díli num novo hub de turismo, com várias valências.

O projeto vai ser implementado quando as atuais atividades portuárias forem transferidas para o novo Porto da Baía de TIbar, previsivelmente a partir do próximo ano, segundo dados preliminares a que a Lusa teve acesso.

A ideia tem vindo a ser desenvolvida nos últimos dois anos com o apoio de especialistas técnicos, da autoridade portuária (Aportil) e do projeto Tourism for All, permitindo, quando o projeto for concluído, a requalificação de uma das principais zonas do centro da cidade.

Além de integrar transportes marítimos e urbanos, o novo hub terá zonas culturais, recreativas e residenciais, com o modelo PPP a procurar maximizar os potenciais quer do setor público quer da iniciativa privada.

"Este marco no desenvolvimento turístico de Timor-Leste mostra como o governo, o sector privado e os parceiros de desenvolvimento podem trabalhar em conjunto para o bem coletivo", refere uma nota da Tourism for All.

"Uma vez concluído, o projeto terá um impacto dinâmico no desenvolvimento económico de Timor-Leste, estimulando o investimento e a confiança dos investidores, bem como melhorando a qualidade de vida dos seus cidadãos e oferecendo uma experiência turística emocionante aos visitantes", sublinha.

O projetor incluirá a criação de uma variedade de instalações à beira-mar relacionadas com o turismo, incluindo espaço para receber navios de cruzeiro e iates, barcos de observação de baleias e mergulho, bem como servir como terminal para serviços de ferry nacionais.

Inclui uma área dedicada ao processamento de passageiros, imigração e alfândegas, com uma ponte pedonal, zonas de estacionamento e instalações de carga.

Uma marina fornecerá amarras para embarcações de pequena e média dimensão e permitirá o embarque seguro e fácil dos passageiros e o carregamento de bagagem, mantimentos e equipamentos, explicam as notas do projeto.

Central a todo o projeto é a circulação pedonal, com passadiços ao longo da orla costeira, com a zona a ser elevada um metro para proteger contra tempestades e inundações, "apostando em técnicas modernas de arquitetura e construção, preservando ao mesmo tempo a identidade cultural de Timor-Leste", referem os dados do projeto.

O projeto prevê a construção de hotéis boutique, restaurantes, zonas comerciais, cafés e lojas de artesanato e pontos de ligação para viagens para a ilha de Ataúro e outros pontos turísticos de interesse.

Empresas de turismo e mergulho terão a opção de fornecer instalações de reserva na zona, com um centro de informação turística incorporado no plano e espaços para performances culturais, exposições e jardins públicos.

A previsão é de que depois da aprovação inicial pelo Conselho de Ministros do conceito de PPP, decorram trabalhos técnicos adicionais antes do lançamento de um concurso público em 2023.

O processo incluirá um estudo de viabilidade, seleção final do modelo de desenvolvimento, financiamento e parceria, e conceção de infraestruturas, seguido de desenvolvimento de concursos, promoção e emissão.