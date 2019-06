Governo timorense aprova resolução sobre política de assistência externa ao país

Lusa26 Jun, 2019, 08:00 | Mundo

A resolução apresentada pelo Ministério das Finanças "tem como objetivo primordial assegurar que qualquer assistência externa providenciada pelos parceiros de desenvolvimento esteja em conformidade com o plano e prioridades do Governo".

Trata-se, segundo um comunicado do Governo, de criar "uma base para a construção, manutenção e fortalecimento de parcerias de trabalho efetivas e baseadas num quadro de planeamento e objetivos partilhados".

Por outro lado, pretende a "harmonização entre assistência externa previsível e fiável dos parceiros de desenvolvimento e as prioridades do Governo".

O documento vai ser apresentado a 04 de julho na reunião com os Parceiros de Desenvolvimento em Timor-Leste (TLDP 2019), organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e pelo Ministério das Finanças.

A reunião deste ano terá como tema "aprofundar a coordenação para o financiamento do desenvolvimento", englobando várias reuniões bilaterais -- a 02 e 03 de julho -- antes do encontro multilateral alargado, a 04 de julho.

Ainda no encontro de hoje do Conselho de Ministros o Executivo ouviu uma apresentação pelo Ministério das Finanças do relatório da "avaliação do financiamento do desenvolvimento em apoio à realização do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Timor-Leste".

Entre as recomendações, no texto defende-se o "estabelecimento de uma estratégia de promoção do investimento nacional, a criação de uma estratégia de financiamento integrado e a realização do cálculo dos custos de intervenção para cumprir as prioridades" nacionais.

Defende-se ainda o estabelecimento de uma "estratégia integrada de investimento nas infraestruturas e a necessidade de criar mecanismos para desenvolver as potencialidades do setor privado nacional".

O Executivo recordou que o processo de avaliação do financiamento do desenvolvimento "é um processo de dialogo liderado pelo Governo que considera as várias fontes de financiamento para o futuro num processo de planeamento integrado e pretende ser um instrumento de apoio ao Governo na definição de políticas de reforma nacional".