Governo timorense avisa que não tolera violência sobre equipas de saúde

"Condenamos todo este tipo de ações. Sabemos que as pessoas estão tensas e preocupadas, mas não podem chegar ao ponto de desrespeitar quem está a trabalhar todos os dias e a pôr até em risco a sua vida e das suas famílias", disse à Lusa o ministro da Presidência de Conselho de Ministros.



"A quem responde a esses sacrifícios com pedras ou ameaças, não tenho outra forma a não ser condenar da forma mais séria e mais firme possível", referiu Fidelis Magalhães.



Fidelis Magalhães comentava um vídeo que se tornou viral nas redes sociais em Timor-Leste nas últimas horas em que se vê tentativas de intimidação e ameaças a uma equipa de saúde num dos bairros da cidade.



Equipas de vigilância epidemiológica estão atualmente a operar em várias zonas de Díli, tanto no processo de rastreio de contactos como na recolha de pacientes, depois de 21 casos positivos terem sido detetados nos últimos.



Explicando que não conhece o contexto do vídeo em causa, Magalhães disse que o Governo já deu instruções para que se aumente a segurança de todo o pessoal de saúde.



"Não se brinca com isto. O primeiro-ministro já deu instruções para aumentar a proteção de segurança ao pessoal de saúde", adiantou.



"Da parte da polícia há duas ponderações: quando a instituição pode intervir e quando deve e tem que intervir. E neste caso o pessoal de segurança tem que intervir para garantir a segurança do pessoal de saúde", frisou.



O ministro timorense disse que dada a situação atual - com um aumento significativo de casos e a possibilidade de transmissão comunitária - é normal que haja mais tensão e apreensão, mas que é vital que as instituições, especialmente da saúde, continuem a operar.



Timor-Leste tem atualmente 48 casos ativos da covid-19, com 21 a serem confirmados nos últimos dias em vários focos em Díli, indiciando possível transmissão comunitária.



Uma atualização de dados sobre novos casos está prevista para esta quarta-feira.



O município de Díli está sob cerca sanitária e em confinamento obrigatório pelo menos até 15 de março, período que pode ser alargado por mais uma semana segundo a resolução do governo.