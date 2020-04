Governo timorense clarifica processo de acompanhamento de casos suspeitos

Até agora, todos os casos detetados em Timor-Leste são importados, sendo que os últimos três foram identificados no mesmo grupo de estudantes timorenses que partiu da Indonésia e entrou no país em 01 de abril, informou o executivo.

O quarto caso é o de um paciente que já recuperou.

Em comunicado, o Governo explicou que um grupo de 37 pessoas partiu em 01 de abril do posto fronteiriço de Mota-Ain, no norte da ilha, para Díli, em autocarros alugados pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) criado pelas autoridades timorenses para liderar o combate à covid-19.

Numa nota explicativa, a Secretaria de Estado da Comunicação Social timorense respondeu a preocupações que surgiram nas redes sociais relativamente ao processo de rastreio de contactos dos casos no país.

Com a suspensão dos transportes públicos devido às restrições do estado de emergência, os autocarros foram alugados pelo CIGC, exclusivamente para transportar os timorenses que entraram no país, "não tendo viajado qualquer outro passageiro comum", indicaram as autoridades.

O Governo explicou que os autocarros foram acompanhados por efetivos da Unidade de Polícia de Fronteira (UPF) até ao hotel em Díli, onde ficaram em quarentena e onde foram detetados os três casos.

Segundo o executivo, quando o primeiro destes três casos foi detetado, em 10 de abril, os dois motoristas e quatro ajudantes dos autocarros foram "de imediato colocados em quarentena, sob observação do Ministério de Saúde", em Maliana, a sul de Díli.

Apesar das autoridades considerarem que o risco de contágio "é pequeno", uma equipa de vigilância epidemiológica e do laboratório nacional deslocou-se a Maliana para testar as seis pessoas.

Timor-Leste registou até ao momento quatro casos da covid-19, incluindo um já recuperado.

A pandemia da covid-19 já causou mais de 118 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, sendo os Estados Unidos o país que regista o maior número de mortes (23.529) e de infetados (mais de 570 mil).

O continente europeu, com mais de 962 mil infetados e cerca de 80 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais (20.465) e mais de 159 mil casos confirmados.