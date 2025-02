Governo timorense contrata 72 guardas prisionais

"Hoje vocês passam a integrar o Ministério da Justiça e tornam-se funcionários públicos da Comissão da Função Pública na administração do Estado. A partir de agora têm o estatuto de agentes administrativos do Ministério da Justiça", disse Sérgio Hornai, na cerimónia de assinatura dos contratos, que decorreu naquele ministério, em Díli.

Além dos 72 guardas prisionais, foram também contratados mais dois motoristas para aquele serviço.

Segundo o ministro, com a integração daqueles 74 novos membros iniciou-se a "revitalização do quadro de pessoal" e a consolidação das capacidades para melhorar os recursos humanos e garantir um serviço de qualidade no âmbito da reforma da Administração Pública.

Os novos guardas prisionais vão ser colocados nas prisões de Díli, Suai, na costa sul do país, e em Gleno, a oeste da capital timorense.

Sérgio Hornai afirmou também que ainda existem 28 vagas para guardas prisionais para serem preenchidas.

"Gostaria de reafirmar, em nome do Ministério da Justiça, o compromisso de reforçar os recursos humanos, garantindo a sua qualificação e valorização", acrescentou o ministro timorense.

Na cerimónia, o Ministério da Justiça entregou também três viaturas aos serviços prisionais.