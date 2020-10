Governo timorense defende endurecimento de medidas de estado de emergência

"O uso de máscara foi recomendado pelo próprio Presidente da República no decreto do estado de emergência. O senhor Presidente destacou a necessidade de retomar algumas medidas para prevenir a proliferação do contágio do vírus cá em Timor, considerando que o mundo está a registar um aumento enorme de casos e vários países estão numa nova vaga", disse à Lusa Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

"Ainda não temos casos, mas como sabe o aumento está a ser registado na Indonésia. É melhor prevenir e esta é a única solução que temos. Para que o Governo não esqueça a gravidade da situação e para a população não esqueça a gravidade do vírus, mantendo a vigilância", afirmou.

Fidelis Magalhães explicava assim a motivação do Governo para a decisão de retomar medidas que não se aplicavam há vários meses, incluindo uso de máscaras em recintos públicos, higienização de mãos e distanciamento social.

O endurecimento de medidas ocorre apesar de a situação em Timor-Leste não se ter alterado nos últimos meses, com entre zero e um caso por mês -- atualmente há apenas um ativo - detetados entre pessoas que entram no país e enquanto estão ainda de quarentena.

Desde o arranque da pandemia não houve em Timor-Leste qualquer caso de transmissão comunitária do vírus e o país está praticamente fechado, com entradas controladas na fronteira.

Apesar da preocupação com o distanciamento social, as novas regras não aplicam qualquer medida restritiva no que toca a escolas ou cerimónias de culto, onde já foi retomada há vários meses uma quase normalidade.

Magalhães disse que no que se refere ao distanciamento social as medidas devem ser aplicadas "principalmente nos lugares fechados e nas reuniões" ou nas "atividades coletivas que contam com a presença de multidão".

"O distanciamento é chave. É importante que a sociedade não esqueça que ainda não temos nenhum medicamento, nenhuma solução, para tratar o coronavírus. Temos que consciencializar o cidadão de que temos de seguir as medidas recomendadas pela OMS", afirmou.

O ministro reiterou a preocupação do Governo com entradas ilegais na fronteira e o esforço do executivo para "conseguir um equilíbrio entre a resposta à pandemia e o desenvolvimento económico", que tem levado a "flexibilizar as medidas sanitárias".

Questionado sobre o impacto que a medida de distanciamento pode ter nas empresas timorenses, que podem ver limitados o número de pessoas no interior, Fidelis Magalhães disse que "o aumento do contágio também não vai ajudar" os negócios.

Referiu-se ainda ao movimento adicional esperado durante o período de Finados -- ainda que as medidas entrem em vigor só a 04 de novembro -- e no Natal, como momentos em que "o contágio pode aumentar".

"Acho que faz sentido fazer isto, depois de ter ouvido os conselhos, as preocupações e os receios face ao aumento do outro lado da fronteira. Depois, caso seja necessário, ajustaremos", afirmou.

Questionado sobre se a decisão implica que, na prática, os timorenses terão de usar máscara e continuar em estado de emergência até que haja vacina para a covid-19, Fidelis Magalhães disse que as medidas irão sendo revistas.

"Mas o uso permanente de máscara é recomendado. Para já, estas são as medidas do momento, mas todas serão avaliadas de acordo com o desenvolvimento" da situação, disse, rejeitando que seja uma medida excessiva.