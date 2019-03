Governo timorense expressa pesar pela morte de ex-senador australiano Gordon McIntosh

Lusa13 Mar, 2019, 08:02 | Mundo

"Gordon era um entusiasta pela autodeterminação do nosso povo e foi inflexível na sua luta contra a ocupação do nosso país. O povo timorense teve a sorte de ter um fervoroso apoiante no parlamento australiano", refere o Governo em comunicado.

"Gordon McIntosh não será esquecido em Timor-Leste e será para sempre lembrado com grande carinho, admiração e respeito. Neste momento de tristeza, lamentamos a sua morte, mas celebramos o seu contributo", refere o Executivo, expressando condolências à família e os "agradecimentos de uma nação para sempre grata".

McIntosh efetuou em março de 1975 a sua primeira visita a Timor-Leste, na altura integrando uma delegação do ALP, o Partido Trabalhista australiano.

A sua última visita ao país ocorreu em março de 2016 quando participou em cerimónias do Dia dos Veteranos.

O Executivo recorda a petição que Gordon enviou ao Comité de Descolonização das Nações Unidas, em 1982, que "foi fundamental para manter Timor na lista dos territórios com processos de descolonização em aberto", com inúmeras atividades ao longo dos anos a terem um "importante contributo para a causa timorense".

McIntosh esteve em Timor em 1983, com a primeira delegação parlamentar australiana a visitar o então território sob ocupação da Indonésia.

"Após a viagem, o senador escreveu um relatório a denunciar as observações da delegação, onde descrevia as tentativas de alguns em apresentar Timor como já não sendo um problema político significativo", refere-se o texto do Governo.

Notícias da morte de McIntosh suscitaram inúmeras mensagens de pesar e condolências nas redes sociais em Timor-Leste, com alguns, incluindo o ex-primeiro-ministro Mari Alkatiri, a recordarem o seu papel na luta pela libertação de Timor-Leste.

Também o ex-Presidente da República José Ramos-Horta, numa curta mensagem enviada à Lusa, expressou pesar pela morte de McIntosh.

"Grande homem, amigo e lutador da causa de Timor-Leste desde a primeira hora, político integro, de sólidas convicções. Viveu uma vida longa. Merece o descanso dos justos. Adeus Gordon, até um dia", escreveu.

McIntosh começou a sua vida laboral aos 15 anos como aprendiz nas docas de Glasgow, tendo imigrado da Escócia para a Austrália com a mulher, em 1950, tendo começado desde cedo a ser ativo no movimento sindical em Perth, na Austrália Ocidental.

Entrou no executivo estatal do ALP em 1952 e foi eleito senador em 1974, tendo ocupado o cargo até 1987.

Em 2014, recebeu a Ordem de Timor-Leste pelo seu contributo para a luta timorense.

Foi durante a sua visita a Timor-Leste, em 2016, que o líder histórico timorense Xanana Gusmão tornou pública uma carta que enviou em 1988 ao senador australiano Gordon McIntosh em que acusou Camberra de se apropriar dos recursos timorenses no Mar de Timor.

Na carta, que enviou de Timor-Leste em abril de 1988 enquanto líder da resistência timorense à ocupação indonésia, Xanana Gusmão apelou ao apoio de McIntosh para intervir junto do seu partido para alterar a política relativamente a Timor-Leste.

Xanana Gusmão escreveu então que qualquer tentativa da resistência timorense de encontrar uma solução justa, que terminasse com as violações dos direitos humanos em Timor-Leste, que repusesse o direito internacional, esbarraria na "improcedente negativa do Governo australiano considerar a luta timorense sob um prisma positivo".