Governo timorense investe quase 18 milhões de euros em recursos humanos em 2023

Os dados mostram que esse valor se destina a financiar quatro tipos de programas de formação de 15 instituições governamentais, sendo o quinto valor anual mais elevado desde 2015, de acordo com a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2023.

Em concreto, explicam os documentos em tramitação parlamentar, estão previstas um total de 25 atividades, com 19 atividades de bolsas de estudo, 14 de formação técnica e duas cada de formação profissional e boa governação e gestão institucional.

"Estes programas estão direcionados para a formação profissional da mão de obra para serviço no estrangeiro e para o apoio dos centros de formação, principalmente para os jovens, para a capacitação dos professores no programa PRO-Português do INFORDEPE e formação jurídica e judiciária para o setor da justiça", explica o livro orçamental.

Abrangem ainda a "continuação do pagamento das bolsas de estudo existentes no estrangeiro e no país incluindo os filhos dos veteranos e combatentes de libertação nacional, profissionais da saúde, docentes, atribuição de novas bolsas no país para as pessoas carentes e para os docentes das universidades privadas, para a defesa, para os funcionários públicos entre outros".

Cerca de 70% do orçamento total do FDCH destina-se a bolsas de estudo, seguindo formação técnica (20%), e formação profissional boa governação e gestão institucional (5% cada).

O FDCH tem vindo a operar, de forma faseada, desde 2011, com os primeiros oito anos a registarem um aumento progressivo de instituições do Estado envolvidas, chegando às 52 (número máximo de sempre) em 2019.

Desde 2020, tem-se vindo a registar uma queda progressiva no número de instituições acreditadas para participar no programada, sendo que para 2023 só estão registadas 15 instituições.

Entre 2011 e 2015, o FDCH teve alocados quase 179 milhões de dólares (184 milhões de euros) e na segunda fase, tendo executado cerca de 86%, enquanto entre 2016 e 2020, foram destinados ao fundo cerca de 108 milhões de dólares (111 milhões de euros), com uma taxa de execução de 87%.

O programa de bolsas de estudo foi o mais amplo de toda a ação do FDCH desde a criação, com 16 instituições a efetuarem programas deste tipo entre 2016 e 2020, com 953 beneficiários, dos quais 337 concluíram os estudos e 19 viram as bolsas canceladas.

Indonésia, Timor-Leste, Portugal, Cuba, Cabo Verde, Austrália e Malásia são os países com maior número de bolseiros seguidos de China, Tailândia, Brasil, Moçambique, Nova Zelândia, Filipinas e Japão.

No que toca aos programas de formação profissional, técnica e outra, foram beneficiadas mais de 37 mil pessoas, com a maior parte da formação (89%), realizada em Timor-Leste.

Em 2021, beneficiaram de bolsas de estudo um total de 1.915 bolseiros, com nove instituições a atribuírem estes apoios.

A maioria dos bolseiros está a estudar em Timor-Leste com 1.368 beneficiários, seguindo-se Indonésia com 176 beneficiários, Portugal com 121 beneficiários, Brasil 79, Cabo Verde 42, Cuba 23 e Moçambique 22.

Há bolseiros espalhados por vários outros países, incluindo Austrália, Estados Unidos, Japão e Nova Zelândia.

Ainda em 2021, beneficiaram de programas de formação 8.527 pessoas, com iniciativas realizadas por oito instituições.