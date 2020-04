Governo timorense manifesta "grande consternação e pesar" pela morte de médico norte-americano

"Desde 1998, o Dr. Dan, o fundador da Clínica do Bairro Pité, manteve uma intensa atividade no tratamento dos mais vulneráveis em Timor-Leste. Diariamente, a clínica do Bairro Pité atende centenas de pacientes, designadamente no tratamento de leucemia, tuberculose, HIV/SIDA e outras doenças", de acordo com uma nota de pesar, aprovada em Conselho de Ministros.

"O contributo e a extrema dedicação de Dan Murphy no tratamento dos mais vulneráveis nunca será esquecido e será para sempre lembrado com grande carinho, admiração e respeito por todos os timorenses", sublinha.

Dan Murphy, que desde 1998 tratava algumas das pessoas mais vulneráveis em Timor-Leste, morreu vítima de paragem cardíaca na terça-feira, disse à Lusa o antigo Presidente timorense José Ramos-Horta.

O médico dedicou grande parte da vida a tratar pacientes em Moçambique, Laos, Nicarágua e até agora em Timor-Leste, onde viveu e se manteve a trabalhar durante o ano de intenso conflito de 1999, em que os timorenses escolheram a independência.

A clínica do Beirro Pité acolhe diariamente centenas de doentes e o próprio Dan Murphy apoiava, em média, 100 partos por mês, além de vítimas de tuberculose, HIV, entre outras doenças.