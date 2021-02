Governo timorense pede renovação do estado de emergência

Em comunicado, o governo indicou que vai pedir a Francisco Guterres Lú-Olo para alargar, até ao início de abril, o estado de exceção, referindo a "a evolução preocupante da situação epidemiológica".



Os esforços para "evitar e neutralizar os riscos de propagação" do vírus e assim "proteger a saúde pública e a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde" justificam o prolongamento do estado de exceção.



Este será o 11.º período de estado de emergência desde o início da pandemia, com o país a ter apenas cerca de um mês sem medidas restritivas desde março do ano passado.



Timor-Leste tem atualmente 22 casos ativos no país, com um total de 102 casos desde o início da pandemia.



Estão atualmente em vigor cercas sanitárias nas regiões de Bobonaro e Covalima.