Governo timorense quer adquirir mais de 100 ventiladores

"Estamos em coordenação com os países vizinhos e outros parceiros, para obter equipamento e para comprar outro", afirmou Dionísio Babo, no debate da declaração do estado de emergência no Parlamento Nacional.

"O mais importante é a questão dos ventiladores. Estamos a ver se conseguimos, tanto com o apoio dos nossos parceiros, quer por aquisição, contar com mais de 100 ventiladores que são importantes para lidar com a doença", indicou.

Fontes do setor de saúde disseram à Lusa que atualmente Timor-Leste tem apenas seis ventiladores, todos eles no Hospital Nacional Guido Valadares.

Além de ventiladores, Babo explicou que vão ser adquiridos outros equipamentos hospitalares, medicamentos e equipamento de proteção pessoal para funcionários da saúde.

O chefe da diplomacia timorense explicou que a Austrália tem estado a apoiar o Laboratório Nacional para que possam ser realizados testes a nível geral, sem que seja necessário enviar as amostras recolhidas para aquele país.

O Governo está igualmente a negociar com os países vizinhos para garantir que o envio de equipamento e, eventualmente, de pessoal médico, possa ser concretizado independentemente das restrições.

Timor-Leste tem atualmente um caso da covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.