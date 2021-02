Governo timorense quer começar vacinação em 7 de abril garante ministra da Saúde

"O plano de vacinação já está concluído e entre os princípios básicos está que as vacinas são gratuitas e universais, pelo que receberão a vacina tanto timorenses, como estrangeiros", explicou Odete Belo, em entrevista à Lusa.

"É uma questão de saúde pública que não olha a cor ou nacionalidade", sublinhou.

O plano de vacinação, que tem vindo a ser desenhado por uma equipa técnica multidisciplinar e que envolve especialistas de agências como a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi hoje apresentado pela primeira vez ao Conselho de Ministros.

Em comunicado, o Governo não detalha qualquer elemento do plano, explicando que este será alvo de discussões posteriores antes da sua aprovação final.

Ainda que as primeiras vacinas sejam esperadas em Timor-Leste entre o final de fevereiro e o início de março, Odete Belo disse à Lusa que antes de começar a vacinar é necessária uma campanha de informação e sensibilização.

Paralelamente, disse, é preciso preparar, com o apoio da OMS e da Unicef, os aspetos logísticos da vacinação em si, incluindo formação de quadros e um sistema de `tracking` dos vacinados para assegurar que tomam as duas doses.

Recorde-se que Timor-Leste vai receber os primeiros 20% das suas necessidades de vacinação através do fundo internacional Covax, destinado a apoiar os países com mais carências e vulnerabilidades.

No caso de Timor-Leste, recorrerá à vacina AstraZeneca, por ser considerada "a vacina mais apropriada" para o país, dado que pode ser preservada em frigoríficos, entre dois e oito graus centígrados.

O mapa indicativo de distribuição prevê que Timor-Leste receba 100.800 doses na fase inicial.

A governante explicou que no primeiro grupo de 20% da população a ser vacinada, a prioridade será para funcionários da linha da frente, especialmente na zona da fronteira terrestre, para equipas que estão diretamente envolvidas no combate à covid-19, maiores de 60 anos e pessoas com comorbilidade.

Daí que a primeira fase de vacinação, dos primeiros 20%, decorra entre 7 de abril e junho.

Odete Belo garantiu ainda que, seguindo uma recomendação da OMS, o plano prevê que a vacina seja dada também a pessoas com mais de 67 anos, ficando excluídos menores de 17 e mulheres grávidas.

"O plano tem a afirmação concreta de que a vacina se pode dar a maiores de 67 anos", reiterou.

A questão da idade limite para a vacinação com a AstraZeneca tem suscitado amplos debates, especialmente na Europa, com países como a Irlanda, que decidiu não inocular pacientes com mais de 70 anos ou a Alemanha a não inocular maiores de 65.

Em alguns países, a opção foi de recorrer a outras vacinas, como as da Pfizer e da Moderna, para os mais idosos, ainda que essa opção pareça para já excluída no caso de Timor-Leste visto as condições do país não serem compatíveis com as exigências, em termos de armazenagem, dessas vacinas.

Em causa, mais do que a eficácia ou não da vacina para esses grupos etários, está a questão de que ainda não há dados suficientes de testes clínicos que demonstrem a sua eficácia nos mais idosos.

Odete da Silva Viegas, coordenadora geral da comissão responsável pelo combate à covid-19, disse que a estimativa é de que os 20% iniciais - a ser fornecidos através da Covax - abranjam 263 mil pessoas, com cerca de 39.450 a corresponder a equipas da linha da frente e 65.750 a pessoas com doenças crónicas.

Cerca de 105.200 correspondem a pessoas com mais de 60 anos e os restantes 52.600 a pessoas de uma "segunda linha da frente", como professores, padres e outros, explicou.

Recentemente, o ex-primeiro-ministro timorense e atual coordenador da força-tarefa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação, Rui Araújo, considerou que a prioridade na vacinação à covid-19 em Timor-Leste deveria ser para as populações das zonas fronteiriças, que enfrentam atualmente o maior risco.

Araújo questionou a decisão de aplicar as vacinas iniciais a funcionários da linha da frente, considerando-a desnecessária, dado o facto de não haver contágio comunitário.

"Os mais vulneráveis, no caso de Timor-Leste, são a população que vive nos dois municípios fronteiriços e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA). A prioridade de vacina deveria ser aí, e não fazer `copy and paste` das recomendações desenquadradas dos `pseudo-peritos` da covid-19 em Timor-Leste", considerou.