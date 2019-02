Governo timorense quer trazer professores portugueses ainda este mês

Lusa04 Fev, 2019, 11:56 | Mundo

"Estamos no processo de aprovisionamento das viagens dos professores. Esperamos que no decurso do mês de fevereiro os professores possam deslocar-se para Timor-Leste", disse à Lusa Dulce Soares, ministra da Educação, Juventude e Desporto timorense.

"Apesar da situação em Timor-Leste, estamos a esforçar-nos para resolver a situação para que possam vir o mais cedo possível. Estamos a cooperar muito com a embaixada portuguesa neste assunto", referiu.

Fonte da cooperação portuguesa confirmou à Lusa que, depois de vários anos consecutivos de atrasos da parte de Portugal, na preparação e assinatura dos contratos dos professores, o calendário este ano foi cumprido.

Os professores estão com contratos e a receber salário, há várias semanas, em Portugal, à espera de receber os bilhetes de avião -- que no âmbito do projeto são da responsabilidade de Timor-Leste, que paga ainda um complemento salarial em território timorense.

Apesar do ano letivo nos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE), ter começado em meados de janeiro, não estão ainda no país nenhum dos cerca de 130 professores portugueses que estão destacados nessas 13 escolas de Timor-Leste.

Dulce Soares não clarificou os motivos do atraso na compra das viagens.

A governante falava à Lusa à margem da apresentação em Díli do sexto número da revista Tempo, a única publicação totalmente em língua portuguesa em Timor-Leste, editada pela Escola Portuguesa de Díli.

O número 6 da publicação, que contou com financiamento da União Europeia, é especial por conta com contributos de todas os CAFE em Timor-Leste.

Noutro âmbito, a governante clarificou que a coordenadora timorense do projeto, Antonieta de Jesus, não faz parte do grupo de 273 funcionários casuais cujos contratos o Ministério da Educação, Juventude e Desporto não renovou no final de 2018.

"O despacho é claro: não abrange os assuntos bilaterais. Isso é má interpretação da senhora Antonieta", disse, afirmando que não são afetados elementos ligados aos projetos da cooperação bilateral com Portugal -- escolas CAFE e projeto Formar Mais -- com a Nova Zelândia (num projeto do pré-escolar) e com o Governo australiano no ensino básico.

"Esta questão, se havia dúvidas, deveria ser falada no Ministério. Ela é coordenadora da parte timorenses. Não é justo falar disto em público porque estamos a esforçar-nos nesta questão", disser.

Dulce Soares disse que até ao momento ainda não se encontrou com a coordenador timorense, afirmando que o objetivo é que "mantenha o seu contrato para apoiar o projeto".

Fonte ligada ao projeto confirmou à Lusa que Antonieta de Jesus não tem participado em reuniões relacionadas com o projeto. Não foi possível à Lusa obter um comentário da coordenadora.

Recorde-se que, atualmente, funcionam em Timor-Leste 13 escolas CAFE, uma por cada uma das 12 capitais de município mais a capital da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

As escolas, que contam com cerca de 7.000 alunos, seguem o currículo nacional e usam o português como língua de instrução em todos os níveis de escolaridade.

O projeto nasceu para "proporcionar uma educação pública de qualidade, com uso da língua portuguesa para o ensino de todas as disciplinas", para dar "formação em língua portuguesa aos universitários recém-graduados e aos novos professores" e formar e reforçar as capacidades de professores e administrados das escolas públicas locais.

O projeto integra cerca de 130 professores portugueses e cerca de 110 professores e 62 professores estagiários timorenses.

Anualmente é adicionada uma nova turma ao nível de escolaridade seguinte e este ano os CAFE terão, pela primeira vez, turmas do ensino secundário.