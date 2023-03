Governo timorense recandidata Zacarias da Costa como secretário executivo da CPLP

"O Conselho de Ministros delibera aprovar a apresentação candidatura da recondução do Dr. Zacarias Albano da Costa ao cargo de Secretário Executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa por mais um mandato de dois anos", refere uma deliberação do Executivo.

Na deliberação o Governo explica que a recandidatura tem em conta "o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Dr. Zacarias da Costa no desempenho das funções de secretário executivo da CPLP".

Reconhece ainda que o exercício do cargo "contribui para a projeção e prestígio internacional da República Democrática de Timor-Leste".

Zacarias da Costa foi eleito secretário executivo da CPLP para o biénio 2021-2023 na XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo, que decorreu no dia 17 de julho de 2021, em Luanda.

A eleição do Secretário Executivo da CPLP vai ser confirmada na próxima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que decorre em julho de 2023 em São Tomé e Príncipe.

Zacarias da Costa, 58 anos, é licenciado em Humanísticas pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, onde chegou a ser presidente da Associação Académica entre 1988 e 1991.

Com a invasão indonésia, abandonou Timor-Leste e refugiou-se em Portugal, país onde completou os estudos secundários e universitários, tendo iniciado então a atividade política.

Durante vários anos foi representante da Resistência Timorense na UE, com base em Bruxelas, tendo representado o seu país em vários fóruns internacionais, incluindo assembleias-gerais da ONU.

Em junho de 2007 foi eleito deputado para o Parlamento Nacional de Timor-Leste, onde era presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata (PSD). Em agosto do mesmo ano, foi empossado como ministro dos Negócios Estrangeiros do IV Governo Constitucional, cargo que deixou em agosto de 2012.

A CPLP integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.