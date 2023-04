Governo timorense regulamenta medidas de apoio a cidadãos no estrangeiro

O decreto do Governo, aprovado hoje em Conselho de Ministros, surge na sequência de um diploma de outubro, permitindo assim, segundo o executivo, a "operacionalização da aplicação concreta das referidas medidas de proteção".

Esse diploma do ano passado define que as medidas de proteção abrangem "a prestação de socorro em caso de catástrofe natural ou de grave perturbação da ordem pública, a repatriação de timorenses no estrangeiro, o apoio de emergência para alojamento, o apoio alimentar de emergência e o apoio em casos de prisão ou de detenção".

O decreto do Governo, a que a Lusa teve acesso, detalha a forma como as medidas são implementadas.

No caso de catástrofes naturais ou graves perturbações da ordem pública prevê, por exemplo, a disseminação de informação e a retirada dos cidadãos dos locais, em caso de risco ou ameaça à vida, ou para outras zonas seguras no país onde se encontrem ou para Timor-Leste.

A repatriação está prevista para "cidadãos timorenses, bem como os estrangeiros que sejam cônjuges, familiares dependentes" que "comprovem não dispor de meios financeiros para suportar as despesas de regresso a Timor-Leste", sejam vítimas comprovadas de tráfico de pessoas ou tenham sido alvo de expulsão.

O decreto prevê ainda apoio no alojamento, fornecido em estruturas adequadas ou facilitado, inclusive através de uma subvenção que "não pode prolongar-se por mais de 60 dias em cada período de 365 dias".

Estão previstos para o mesmo período eventuais apoios, igualmente condicionados, com refeições.

O diploma detalha medidas em caso de apoio a cidadãos detidos ou presos.

O texto, que vai ser agora publicado em Jornal da República, define as condições, formas e prazo para solicitar apoio e proteção.