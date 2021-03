Governo unificado líbio pede saída imediata de todos os mercenários

"Reiteramos a necessidade da partida de todos os mercenários da Líbia e imediatamente", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros da Líbia, Najla al-Mangoush, numa conferência de imprensa em Trípoli, ao lado dos seus homólogos francês, alemão e italiano.

"A saída dos mercenários", cuja presença tem sido associada à ingerência estrangeira no conflito, "é essencial para o Estado líbio fazer valer a sua soberania", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian.

Os chefes das diplomacias francesa, italiana e alemã fizeram hoje uma viagem surpresa a Trípoli, 10 dias após a tomada de posse de um novo Governo unificado responsável por administrar a transição de poder até as eleições marcadas para 24 de dezembro.

A Líbia procura uma solução política pacífica após uma década de conflito, desde a queda em 2011 do regime de Muammar Kaddafi, que mergulhou o país numa profunda divisão entre potências rivais, com o envolvimento de potências estrangeiras, em particular através do envio de mercenários.

Esta semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse continuar profundamente preocupado" com as informações sobre a "presença persistente de elementos estrangeiros" em redor de Sirte e no centro da Líbia.

Guterres manifestou a preocupação num relatório enviado ao Conselho de Segurança em que se admite que, apesar de alguns desses elementos terem já abandonado o país, o total é "ainda insuficiente".

No documento é referido que algumas forças estrangeiras partiram a 28 de fevereiro do centro e do oeste de Sirte em direção a Wadi Harawa, 50 quilómetros a leste, para ajudar a proteger a cidade e permitir a reabertura do aeroporto de Al-Ghardabiya.

Em dezembro de 2020, a ONU estimou em 20.000 o número de soldados e mercenários estrangeiros ativos na Líbia.

Hoje, o chefe da diplomacia francesa disse que a viagem a Trípoli visa mostrar a preocupação dos "vizinhos europeus" face ao processo de unificação política da Líbia.

"Não podemos ignorar as consequências que a crise da Líbia pode ter na Europa, em termos de segurança, terrorismo e migração", explicou Le Drian, acrescentando que "a estabilidade no país é um das chaves para a estabilidade do Sahel, no norte de África e no Mediterrâneo".

"Queremos mostrar que nós, europeus, estamos unidos e determinados ao lado da Líbia", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas.

"Esta é uma situação que, há alguns meses parecia inatingível", concluiu o chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio, que faz a sua segunda deslocação a Trípoli em poucos dias.