Governo vai entregar estratégia anti-corrupção até ao final do mês

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O Governo informou a Conferência de Líderes na Assembleia da República que fará dar entrada no Parlamento até ao final de abril uma proposta de lei de alteração do código penal e do código de processo penal no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção.