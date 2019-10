Governo venezuelano instala mesa com setor minoritário da oposição para tratar temas eleitorais

O Governo venezuelano anunciou a instalação de uma "mesa complementar eleitoral" com um setor minoritário da oposição, com o objetivo de avaliar a transformação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

"A mesa eleitoral está composta por três áreas: Garantias constitucionais, confirmação dos novos membros do CNE e representação proporcional para as eleições parlamentares", disse o ministro de Comunicação e Informação venezuelano.

Jorge Rodríguez falava em Caracas, durante uma conferência de imprensa com jornalistas nacionais e internacionais.

Por outro lado, explicou que foi também instalada "uma mesa para o caso das sanções (dos EUA contra Caracas) e do intercâmbio petrolífero por medicamentos e alimentos".

Em 16 de setembro último, o Governo e quatro pequenos partidos opositores (Avançada Progressista, Soluções para a Venezuela, Movimento Ao Socialismo e Cambiemos) chegaram a um acordo para instalar uma nova mesa de diálogo.

O acordo foi assinado em Caracas, na Casa Amarilla (Ministério de Relações Exteriores), e prevê que os deputados do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) regressem à Assembleia Nacional (parlamento, onde a oposição detém a maioria), acusada de desacato pelo regime.

O documento contempla também a criação de um novo Conselho Nacional Eleitoral, que sejam dadas garantias aos processos eleitorais e que alguns presos políticos beneficiem com medidas alternativas à prisão.

Por outro lado, prevê a defesa dos "direitos legítimos" da Venezuela sobre o território Esequibo, em disputa com a vizinha Guiana, e que sejam condenadas as sanções económicas contra o país.

O acordo estipula ainda que a Venezuela ative um programa de intercâmbio por alimentos e medicamentos, em concordância com os mecanismos técnicos existentes nas Nações Unidas.

No mesmo dia, o líder político opositor Juan Guaidó questionou a decisão de vários pequenos partidos opositores de criarem uma plataforma de diálogo com o regime, considerando que intensificará a crise no país, além de repetir manobras governamentais do passado.

"O regime já tentou antes este tipo de manobras, que levarão a uma maior crise, a um isolamento internacional. Não há confiança no regime", declarou Juan Guaidó.

Um dia depois de assinar o acordo com este setor opositor, o Governo venezuelano libertou o deputado opositor e vice-presidente da Assembleia Nacional, Edgar Zambrano, após 132 dias de prisão.