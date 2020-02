Governos do Médio Oriente e Magrebe esmagaram protestos em 2019

No relatório sobre a situação dos direitos humanos em 19 países da região em 2019, que designa de "o ano da resistência", a AI assinala que, "em vez de escutar as queixas dos manifestantes, os governos recorreram uma vez mais à repressão implacável para silenciar os críticos pacíficos, tanto nas ruas como na Internet".

"Numa demonstração inspiradora de desafio e determinação, multidões na Argélia, Irão, Iraque e Líbano saíram às ruas, em muitos casos arriscando as vidas, para exigir os seus direitos humanos, dignidade, justiça social e o fim da corrupção", afirma no relatório a diretora para o Médio Oriente e Norte de África da AI, Heba Morayef.

A organização de defesa dos direitos humanos com sede em Londres assinala que, para reprimir a onda de protestos, as autoridades "detiveram arbitrariamente milhares de manifestantes em toda a região e nalguns casos recorreram a força excessiva ou até letal".

No Iraque, pelo menos 500 pessoas morreram nas manifestações em 2019, enquanto no Irão "relatórios credíveis indicaram que as forças de segurança mataram mais de 300 pessoas e feriram milhares em apenas quatro dias, entre 15 e 18 de novembro".

Na Argélia, no Líbano e no Egito, as autoridades fizeram detenções em massa e usaram força "ilegal e excessiva", indica a Amnistia.

"Os chocantes números de mortes entre os manifestantes no Iraque e no Irão ilustram os extremos a que os governos estavam dispostos a ir para silenciar todas as formas de dissidência", afirma no relatório Philip Luther, diretor de investigação e defesa da AI para o Médio Oriente e Norte de África.

Apesar do ocorrido, a organização nota que os protestos evocam a "esperança" que ainda está viva na região.

"2019 foi um ano de resistência no Médio Oriente e Norte de África. Também foi um ano que demonstrou que a esperança continua viva e que, apesar das sangrentas consequências das revoltas de 2011 na Síria, Iémen e Líbia e a catastrófica diminuição dos direitos humanos no Egito, a fé das pessoas no poder coletivo de mobilização para a mudança foi revivida", indicou Morayef.