Governos querem duplicar produção de combustíveis fósseis até 2050

Se antes destes conflitos as políticas iam na direcção oposta, agora e com a economia a derrapar, existe um voltar atrás nesta decisão e com consequências para o planeta.





O aquecimento global é já uma realidade e todos os anos nascem novos recordes, alarmantes a nível climático.





Exemplo disso mesmo foi o mês de outubro, o mês mais quente desde que há registo e 2023 pode vir a ser o ano mais quente, alertam os especialistas. Foo 1,7 graus mais quente do que uma estimativa da média de outubro entre 1850 a 1900 - o período pre-industrial.



Em simultâneo com estes recordes de temperatura, e apesar dos alertas, os produtores mundiais de combustíveis fósseis querem aumentar a produção.