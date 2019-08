Grã Canária. Incêndio obriga à retirada de milhares de pessoas

RTP19 Ago, 2019, 08:52 / atualizado em 19 Ago, 2019, 08:52 | Mundo

O incêndio “está fora da capacidade de extinção”. O cenário foi traçado durante a noite deste domingo pelo presidente do Governo das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, e um técnico do governo da ilha, Frederico Grillo. Imparável, “sem estar contido, nem controlado”. A previsão das autoridades é de que os próximos dias sejam de incapacidade de controlar as chamas, apesar de estar no terreno o maior dipositivo de sempre no combate por via aérea e terrestre.





Pelo menos 8.000 pessoas já tiveram de ser retiradas de casa. Já foram evacuados pelo menos 40 núcleos populacionais devido ao incêndio.









O fogo chegou ao Parque Natural de Tamadaba, onde, segundo os técnicos, o único acesso está rodeado pelas chamas, impedindo a entrada em segurança de viaturas dos bombeiros.Além da falta de acessos, as temperaturas elevadas e os ventos fortes têm dificultado o combate do incêndio.Durante a noite, chegaram ao terreno pessoal do Batalhão de Intervenção em Emergências e elementos do Exército do Ar.