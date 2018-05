Partilhar o artigo Grande dia para Israel com transferência da embaixada dos EUA, argumenta Trump Imprimir o artigo Grande dia para Israel com transferência da embaixada dos EUA, argumenta Trump Enviar por email o artigo Grande dia para Israel com transferência da embaixada dos EUA, argumenta Trump Aumentar a fonte do artigo Grande dia para Israel com transferência da embaixada dos EUA, argumenta Trump Diminuir a fonte do artigo Grande dia para Israel com transferência da embaixada dos EUA, argumenta Trump Ouvir o artigo Grande dia para Israel com transferência da embaixada dos EUA, argumenta Trump

Tópicos:

Faixa, Ivanka Trump, Telavive Jerusalém,