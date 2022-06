Grande mancha de poluição detetada no norte do Mar Báltico

A mancha de origem e composição desconhecidas foi detetada no meio do Golfo de Bótnia, adiantaram as autoridades, numa área que se estende a quase 200 quilómetros ao largo do porto sueco de Sundsvall.

"O tipo de derrame ainda não é claro, mas não é óleo mineral e não existe atualmente nenhuma ameaça imediata para a costa", afirmou a guarda costeira numa declaração.

A mancha foi descoberta na manhã de quarta-feira, mas já não era visível à tarde, de acordo com a autoridade marítima.

Foi também iniciada uma investigação preliminar sobre delitos ambientais.

"Estamos a investigar, entre outras coisas, as embarcações que estavam presentes na zona e o tipo de carga que transportavam", adiantou a guarda costeira.

Segundo o chefe da investigação Jonathan Tholin, os biocombustíveis "reagem de formas muito variadas quando entram em contacto com a água, tornando mais difícil dizer que substância é".