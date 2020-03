Grandes eventos proibidos até 30 de junho em Cabo Verde

"Fica vedada, até 30 de junho de 2020, a realização de todos os eventos, em todo o território nacional, que reúnam números elevados de participantes vindos de países assinalados com pandemia de coronavírus (Covid-19)", lê-se na resolução do conselho de ministros cabo-verdiano, publicada hoje em Boletim Oficial e que entra em vigor no dia seguinte.

Assinada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a resolução determina que a "situação da pandemia será avaliada periodicamente", para "decisão sobre a continuidade da medida" ou o seu cancelamento.

Em causa, refere ainda, está uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), para "evitar a aglomeração de pessoas no mesmo espaço", por se tratar de uma "epidemia transmissível principalmente por via aérea".

Cabo Verde não registou até ao momento qualquer caso confirmado de Covid-19, provocado pelo novo coronavírus, mas aguarda os resultados das análises a pelo menos três casos suspeitos, segundo informação divulgada hoje pelas autoridades de saúde pública cabo-verdianas.

O cancelamento de espetáculos de grande dimensão já tinha sido anunciado pelo Governo como medida prevista no Plano Nacional de Contingência para a prevenção e controlo da pandemia de Covid-19, apresentado esta semana.

Antecipando a entrada em vigor desta medida, o Encontro Internacional da Juventude Africana, que estava previsto de 27 a 29 de março, na ilha cabo-verdiana do Sal, e que contaria com o patrocínio do Presidentes de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e do Senegal, Macky Sall, foi oficialmente cancelado na quinta-feira.

Este foi o quinto evento internacional adiado em Cabo Verde, por causa do risco de infeção pelo novo coronavírus, depois do festival Grito Rock, do Kriol Jazz Festival, Atlantic Music Expo e Cabo Verde Music Awards.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a OMS a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.