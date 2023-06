Grão-duque junta-se a jornalista português que percorre a pé o Luxemburgo

"Foi uma conversa espetacular, rimo-nos muito. Ele falou de muitas coisas, das suas inseguranças, dos problemas que teve a crescer e de como a natureza o ajudou e também dos problemas que tem hoje e do papel de uma monarquia, que não é fácil", disse o repórter à agência Lusa.

A viver há quatro anos no Luxemburgo, onde trabalha no Contacto, um jornal em língua portuguesa que foi considerado "o melhor jornal local europeu" e que desenvolve colaborações com vários órgãos de comunicação social portugueses e internacionais, Ricardo J. Rodrigues assume que se apaixonou pelo grão-ducado.

"Eu não tinha grandes expectativas, mas de repente essa multiculturalidade, a diversidade, o multilinguismo, a diversidade paisagística num país mínimo, fizeram-me apaixonar pelo país e a querer estar aqui", contou.

A jornada, a que deu o nome de "Luxembourg on Foot", vai levar o jornalista a percorrer 350 quilómetros, ao longo dos quais conta aperceber-se dos pequenos sinais das mudanças "em termos sociais, ambientais, económicos, mesmo o legado do país, as marcas que ele deixa para o futuro".

"Tenho um mapa traçado pelo país. Primeiro fui para o sul, a zona mineira e também a zona tecnológica do país, depois fui para a zona mais desertificada do país, o oeste, e agora estou a começar a subir para norte", explicou.

Com meia dúzia de dias percorridos, Ricardo J. Rodrigues tem contado aos leitores do Contacto e também de outros três jornais em língua alemã, inglesa e francesa, os "pequenos detalhes da mudança da vida de um país, que são detalhes da mudança do mundo".

Detalhes como "um jardineiro de um castelo que já não pode plantar as mesmas plantas por causa das alterações climáticas", a forma como as pessoas estão a comer, "o desenvolvimento da indústria aeroespacial" no Luxemburgo ou "como a procura de minério e das fontes de energia estão a acontecer e têm um olhar para fora do planeta".

Para esta jornada, o jornalista tenta caminhar com alguém e, nesse sentido, contactou o monarca reinante e perguntou-lhe se queria caminhar consigo e "falar um bocadinho sobre o passado e o presente e o futuro luxemburguês e ele disse que sim".

"Hoje fomos passear. Caminhámos durante duas horas, na região de Colmar-Berg, nas florestas reais", afirmou, indicando que Henrique "falou da sua vida, do seu percurso, dos problemas que tem, das dificuldades que tem".

O grão-duque "falou um bocadinho do que está a mudar no país e do que o país precisa de mudar e também o mundo, de alguma forma. Falou de ambiente, de política, da intolerância e também de alguns problemas internos do país", prosseguiu.

Sobre o projeto de Ricardo J. Rodrigues, o monarca terá agradecido a iniciativa, considerando-a "um projeto de valorização da cultua de um país, que alimenta a curiosidade".

O jornalista termina a jornada no dia 14 de julho.