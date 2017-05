Partilhar o artigo Gravação revela que Itália negou auxílio a 400 sírios à deriva no Mediterrâneo Imprimir o artigo Gravação revela que Itália negou auxílio a 400 sírios à deriva no Mediterrâneo Enviar por email o artigo Gravação revela que Itália negou auxílio a 400 sírios à deriva no Mediterrâneo Aumentar a fonte do artigo Gravação revela que Itália negou auxílio a 400 sírios à deriva no Mediterrâneo Diminuir a fonte do artigo Gravação revela que Itália negou auxílio a 400 sírios à deriva no Mediterrâneo Ouvir o artigo Gravação revela que Itália negou auxílio a 400 sírios à deriva no Mediterrâneo