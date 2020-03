Grécia bloqueia entrada de 35 mil migrantes no seu território

. Estes migrantes que se encontram em tendas e acampamentos improvisados no lado turco da fronteira são provenientes maioritariamente do Afeganistão, do Paquistão e da Síria., com a finalidade de impedir uma reação dos migrantes no seu território.Segundo fontes do Governo grego, os polícias na fronteira, só nas últimas 24 horas, rejeitaram quase sete mil tentativas, elevando o total desde 29 de fevereiro para 34.778. Já o número de detidos chegaram aos 244 migrantes., afirmou o ministro das Migrações da Grécia, Notis Mitarachi, acrescentando que o “objetivo é devolvê-los aos seus países”.

Defensores dos Direitos Humanos criticam Atenas



A capital grega anunciou no início de março que não iria aceitar os novos pedidos de asilo, no período de um mês, após o elevado número de migrantes na fronteira. Esta atitude gerou grandes críticas por parte dos defensores dos Direitos Humanos.A Grécia e a União Europeia estão a acusar a Turquia de ajudar propositadamente os migrantes a atravessarem a fronteira como forma de pressionar Bruxelas.A Turquia, que atualmente abriga cerca de quatro milhões de refugiados sírios, diz não aguentar mais e reclama que a ajuda da UE está muito aquém do que é necessário para os refugiados.O Presidente turco, Tayyip Erdogan, viajou esta quinta-feira para Moscovo tendo em vista conversar com Vladimir Putin sobre um possível cessar-fogo em Idlib, na Síria, onde os militares estão a enfrentar uma guerra que deslocou quase um milhão de pessoas em três meses.