Grécia. Campo de refugiados de Mória está sobrelotado

Foto: Alkis Konstantinidis - Reuters

O presidente da câmara de Lesbos e o Alto Comissário das Nações Unidas para os refugiados apelaram às autoridades gregas que procedam ao descongestionamento do campo de Mória, que se encontra completamente sobrelotado.



É cada vez mais notável a revolta dos migrantes que vivem no campo de Mória, contra as condições existentes neste local sobrelotado, que deveria funcionar como acolhimento provisório, para os requerentes de asilo em território europeu.