Grécia: Desemprego no 4º trimestre cai em termos homólogos mas sobe em cadeia

Lusa15 Mar, 2018, 15:28 | Mundo

Segundo dados corrigidos das variações hoje divulgados pela agência de estatística grega, Elstat, o número de desempregados no quarto trimestre atingiu 1.006.844 perssoas, mais 3,8% do que no trimestre anterior e menos 10,4% do que no mesmo trimestre de 2016.

O número de empregados cifrou-se em 3.736.333, menos 2,3% do que no trimestre precedente e mais 2,4% do que no mesmo período de 2016.

O número de pessoas inativas - que não trabalha nem está à procura ativamente de emprego - totalizou 3.261.200, mais 1,3% do que no trimestre anterior e menos 0,1% do que no mesmo trimestre de 2016.

Por sexos, a taxa de desemprego continua a ser mais elevada entre as mulheres (26,1%) do que entre os homens (17,3%).

O desemprego jovem manteve-se muito elevado ao atingir 53,1% das pessoas com idades entre os 15 e os 19 anos, e 42,3% das pessoas com idade entre 20 e 24 anos.

A outra faixa etária mais afetada é a de entre 25 e 29 anos, com o desemprego a atingir 32,0%.

Na Grécia, no quarto trimestre do ano passado, apenas 12% dos desempregados recebiam subsídio de desemprego e 71,8% dos desempregados procurava trabalho há mais de um ano.