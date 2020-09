Grécia desmente diálogo com Turquia sob mediação da NATO

Já esta sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros grego veio frisar que "".

"Deixemos de lado as ameaças, a fim de que os contactos possam ter lugar", aconselhou também, entretanto, Mitsotakis, durante a receção a um alto funcionário do Governo chinês que está de visita a Atenas. O Mediterrâneo Oriental é partilhado com diversos países e, nos últimos 10 anos, afirmou-se como uma das maiores bacias do mundo em reservas exploráveis de petróleo e de gás natural. Ancara tem tentado fazer valer a sua soberania sobre estes recursos, num novo polo de tensão com Atenas e num quadro mais vasto de intenções expansionistas.

Em agosto, o envio de um navio de prospeção turco para áreas marítimas que a Grécia reclama, levou os dois países a estacionarem no Mediterrâneo Oriental vários vasos de guerra.







O lado grego foi reforçado com navios oriundos de França, de Itália e do Chipre, oficialmente para manobras conjuntas.





A Turquia, depois de ter treinado por seu lado manobras com os Estados Unidos, aliados da NATO, começou outras, desta vez com forças russas. Há algumas horas, Ancara anunciou que os navios russos iriam realizar exercícios de fogo real naquela mesma área.



Grécia "mente" reage Ancara



O diferendo diplomático das últimas horas foi provocado por um tweet, quinta-feira, de Jens Stoltenberg. Este escreveu que a Grécia e a Turquia, ambas parceiras na Aliança, tinham anuído a "iniciar conversações técnicas" no seio do grupo.





Já sexta-feira, Stoltenberg voltou à carga, durante uma conferência de imprensa. "Não foi conseguido nenhum acordo mas o debate começou", garantiu, apesar dos desmentidos gregos.

"O objetivo destas discussões é estabelecer mecanismos de distensão militar, a fim de reduzir os riscos de incidentes e de acidente no Mar Mediterrâneo oriental", referiu aos jornalistas o secretário-geral da NATO.





A imprensa grega refere que Stoltenberg "se reuniu durante cinco minutos" com os representantes militares de ambos os países na Aliança, a quem entregou um "documento de uma página" com algumas das suas ideias, documento esse que deveria ser transmitido a Atenas para deliberação.

"A Grécia demonstrou mais uma vez que não é a favor do diálogo", declarou em conferência de imprensa o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Casuvoglu, para quem





, afirmou aos jornalistas.

"Situação muito volátil"

Os esforços internacionais para descer o nível de tensão multiplicam-se. Esta semana, os Estados Unidos apelaram a um entendimento, lembrando que nada de bom advirá do agravamento da tensão militar.

Esta sexta-feira, foi a vez da União Europeia apelar à realização de uma "conferência multilateral" sobre a crise e do secretário-geral da ONU, António Guterres, se reunir com o responsável pela diplomacia de Atenas, Niko Dendias, para encontrar soluções que desbloqueiem o diálogo. Mitsotakis afirmou que Dendias iria aproveitar o encontro para transmitir a Guterres detalhes da "atividade ilegal" turca. Alegou ainda que a Turquia está a tentar "alterar" a geografia e por isso a "colocar em perigo" a segurança da região e a "subverter" a lei internacional.

Em entrevista à Agência France Presse, o Presidente do Chipre, Nicos Anastasiades, criticou o comportamento belicoso turco. "Demonstra uma agressividade com a real intenção de assumir o controlo de toda a zona", acusou.





acrescentou, com um apelo à NATO e a comunidade internacional para "acentuar a pressão sobre a Turquia", para a fazer desistir das suas "atividades ilegais".





A Turquia diz que está a tentar há meses resolver a disputa, pedindo negociações e um acordo, e alega que chegou a suspender as suas atividades de prospeção na área num gesto de boa vontade. Acusa a Grécia de sabotar estes esforços e de militarizar mesmo algumas das suas ilhas do Mar Egeu.





O diferendo agravou-se depois de Grécia e Egipto terem assinado há dias um acordo marítimo, que a Turquia denuncia por infringir as suas águas territoriais e por limitar a sua soberania à linha de costa.

Escalada da tensão

Em meados de agosto, a Turquia enviou para o largo da ilha de Kastellorizo, a dois quilómetros das costas turcas, um navio de prospeção de hidrocarbonetos, o Oruc Reis, sob escolta militar.





A Grécia respondeu com o envio da sua própria frota naval de guerra, de forma a dificultar as atividades dos navios turcos e garantir a sua soberania sobre a área.

Durante manobras, para afastar e proteger o Oruc Reis, dois vasos de guerra dos respetivos países chocaram, levando a ameaças e a trocas de palavras duras de parte a parte, ao mais alto nível.





Manobras militares na área, no final de agosto, agravaram a tensão.se não houver progressos no diálogo com Atenas sobre esta crise. Em caso de impasse, esta ameaça poderá concretizar-se, se tal for decidido no Conselho Europeu marcado para 24 e 25 de setembro.Em resposta às ameaças de Bruxelas,para realizar testes sísmicos à presença de hidrocarbonetos.

Diferendos e rivalidades

Devido a acordos firmados em 2019 com o Chipre norte - só reconhecido por Ancara - e com o Governo de Acordo Nacional da Líbia, a Turquia afirma ter o direito de fazer prospeção nesta zona.

Grécia, Itália, Chipre, Egipto, Israel, Jordânia e a Autoridade Palestiniana, acordaram entre si, também em 2019, a formação do Fórum de Gás do Mediterrâneo Oriental, dedicado à exploração conjunta dos recursos através da combinação das suas ZEE, e à construção de um gasoduto para levar o gás natural até à Europa, diminuindo a dependência desta dos fornecedores Rússia e Síria.O Fórum tem ainda de dar os primeiros passos e a sua maior concretização foi a recente partilha marítima grego-egípcia.A Grécia e a Turquia disputam o direito de explorar os recursos das suas respetivas Zonas Económicas Exclusivas, sem se entenderem quanto aos limites destas.O facto do atual Governo turco assumir abertamente intenções de recriar o Império Otomano, que incluía os territórios gregos até 1832, inquieta igualmente Atenas, sempre desconfiada face à sua poderosa vizinha.Na última década, a passagem de migrantes para a Europa vindos através de territórios turcos e perante a indiferença de Ancara, que só deteve o fluxo após acordos financeiros com Bruxelas, quase submergiu as ilhas gregas e deixou os gregos à beira de um ataque de nervos.Para Atenas, Ancara só irá diminuir as suas pretensões se esbarrar com posições de força.