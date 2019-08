Grécia esgotada agradece a Portugal acolhimento de refugiados

Foto: Elias Marcou - Reuters

Em entrevista à jornalista Rosário Salgueiro, o ministro grego da Proteção Social lembrou que a Grécia e a Espanha recebem muito mais migrantes e refugiados do que a Itália, apesar de fazerem menos alarido junto de Bruxelas.



No caso grego, a capacidade de acolhimento está praticamente esgotada, acrescenta. Giorgius Koumoutaskis deixa por isso um aviso velado aos seus parceiros da União Europeia.



Em caso de o país ultrapassar as condições de auxiliar os migrantes, irá fazer sentir a Bruxelas as dificuldades, garante o ministro grego, sem chegar a esclarecer se irá recorrer, como fez recentemente o ministro italiano do Interior, à proibição de desembarque nas suas costas.



O recém-eleito Governo grego quer, para já, reforçar o repatriamento daqueles cujo pedido de asilo é recusado, assim como os meios da sua Guarda Costeira.



Exige também que a Turquia faça mais para intercetar os barcos de borracha dos migrantes, assim como no desmantelamento das redes de tráfico humano.



Uma reportagem de Rosário Salgueiro, com imagem e edição de David Araújo.