Grécia liberta navio russo apresado em abril com petróleo iraniano

Os motivos invocados pelo tribunal norte-americano tinham que ver tanto com as sanções contra a Rússia, devido à guerra na Ucrânia, como com as sanções contra o Irão. O Irão tinha apresentado um violento protesto junto da Organização Marítima Internacional. Em retaliação, o Irão capturara dois petroleiros gregos.



Em 9 de junho, um tribunal regional grego ordenara a entrega ao Irão do petrólego retido, mas essa decisão ficara suspensa devido a uma providência cautelar da empresa grega de rebocadores que tratara do apresamento do navio.



Agora, que o armador russo pagou a conta do seu próprio apresamento e os serviços dos rebocadores se encontram devidamente remunerados, o navio poderá finalmente navegar.



Fonte diplomática grega citada pela agência France Press manifestou a esperança de que os dois petroleiros gregos sequestrados pelo Irão sejam igualmente libertados.