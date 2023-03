Grécia. Milhares de manifestantes entraram em confronto com a polícia

Milhares de manifestantes envolveram-se em violentos confrontos com a polícia de choque, na Grécia. A onda de indignação no país começou há uma semana, depois do choque entre dois comboios ter feito 57 mortos. Em causa estão deficiências de segurança na rede ferroviária.