Grécia: nacionalistas saem e deixam Tsipras em minoria no parlamento

O ministro demissionário justifica a decisão com o acordo feito por Atenas para a Macedónia poder designar-se como República do Norte da Macedónia.



Este ministro que saiu é o líder do partido nacionalista Gregos Independentes, que faz parte da coligação de governo na Grécia.



Perante esta crise política, Alexis Tsipras decidiu testar a confiança em todo o governo com uma moção no parlamento.



Mas o partido do governo só tem maioria com o apoio dos sete deputados do partido Gregos Independentes que já receberam ordem para votar contra a confiança no executivo.



Se o primeiro-ministro Tsipras não conseguir aprovar este moção o governo do partido de esquerda Syriza cai e terão de ser convocadas eleições antecipadas.