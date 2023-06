Grécia. Naufrágio de barco com migrantes provoca pelo menos 78 mortos

De acordo com a guarda costeira grega, um barco pesqueiro onde seguiam centenas de migrantes virou e afundou perto da península grega do Peloponeso, esta quarta-feira.“Houve um aumento dramático na contagem de mortes, que está a subir a cada hora”, disse um funcionário grego, citado pelo Guardian

Os refugiados resgatados estão a ser recebidos no porto de Calamata. Quatro dos sobreviventes foram hospitalizados com sintomas de hipotermia.

Não está claro quantas pessoas podem estar ainda desaparecidas, nem se conhece o número de passageiros que seguiam no barco.O barco foi avistado pela primeira vez na terça-feira à tarde por um avião da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), mas de acordo com a guarda costeira grega, os migrantes a bordo recusaram qualquer ajuda.Segundo a guarda costeira, um navio mercante aproximou-se do barco e forneceu comida e mantimentos, mas os passageiros recusaram qualquer assistência adicional. Um segundo navio mercante ofereceu mais mantimentos e assistência, mas a ajuda foi recusada.À noite, um barco de patrulha da guarda costeira aproximou-se da embarcação “e confirmou a presença de um grande número de migrantes no convés”, disse a guarda costeira em comunicado. “Mas eles recusaram qualquer ajuda e disseram que queriam continuar em direção a Itália”, acrescenta.O naufrágio desta quarta-feira é o mais mortífero ao largo da Grécia este ano e um dos piores da Europa.Desde o início do ano, cerca de 72.000 refugiados e migrantes chegaram aos países do Mediterrâneo, segundo dados das Nações Unidas, com a maioria a desembarcar em Itália e na Grécia.

Estima-se que quase mil pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo este ano, de acordo com a ONU.