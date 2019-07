Grécia. Número de mortos em tempestade sobe para sete

A região de Calcídica foi palco de uma tempestade que levou à declaração do estado de emergência, depois de ventos e chuvas fortes terem levado à morte de sete pessoas e feito estragos em infraestruturas.Um homem de 54 anos e o filho de oito anos, ambos romenos, morreram depois de o telhado do restaurante onde estavam ter caído, em Nea Plagia.A queda de uma árvore causou a morte de um homem de nacionalidade russa e do seu filho de dois anos num hotel na estância balnear de Cassandra, a cerca de 70 quilómetros de Salonica, a segunda maior cidade da Grécia.Na localidade perto de Propontida, um casal da República Checa morreu quando a sua caravana foi levada pelas fortes rajadas de vento.O corpo de um pescador, dado como desaparecido, foi entretanto recuperado. Será a sétima vítima mortal.De acordo com as autoridades, existem dezenas de feridos e 23 pessoas foram hospitalizadas, incluindo cinco crianças.Charalambos Steriadis, chefe da Proteção Civil a norte da Grécia, descreveu a tempestade como “um fenómeno sem precedentes”.