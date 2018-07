Grécia. Número de vítimas mortais e feridos continua a subir

RTP24 Jul, 2018, 15:52 / atualizado em 24 Jul, 2018, 16:28 | Mundo

É um número que não se afigura definitivo. Os arredores de Atenas conheceram esta semana uma jornada de incêndios devastadores que mataram pelo menos 74 pessoas. O balanço é dado pelo porta-voz dos bombeiros, Stavroula Maliri.





É a pior tragédia a afetar o país helénico, desde 2007, quando dezenas de pessoas perderam a vida em incêndios na península do Peloponeso. Os incêndios começaram em Mati, nos arredores de Atenas, e levaram a Grécia a pedir ajuda internacional.





Alexis Tsipras, primeiro-ministro grego, falou numa tragédia sem precedentes, declarando três dias de luto nacional. "A Grécia está a atravessar uma tragédia sem palavras. Nas primeiras horas desta terça-feira começaram a ser encontrados os primeiros corpos de vítimas.





O responsável pela Cruz Vermelha grega, Nikos Economopoulos, disse à imprensa que foram encontrados 26 corpos num local perto da praia, explicando que o grupo procurou a fuga às labaredas.

Habitantes e turistas procuraram a fuga sem sucesso





A localidade de Mati foi uma das mais afetadas pela tragédia dos incêndios na Grécia. Muitas pessoas foram surpreendidas pela velocidade das chamas, apesar de estarem a apenas alguns metros da praia, revelaram os bombeiros.





Um dos sobreviventes relatou um episódio de fuga para o mar. "Fomos para o mar por causa das chamas que nos perseguiam até à água. Queimaram as nossas costas e mergulhámos imediatamente".





Mais de 700 pessoas foram resgatadas do mar através de barcos da Guarda Costeira, tirando da água mais 19 sobreviventes e seis vítimas mortais.



A Polónia anunciou que duas das vítimas são polacas, tratando de uma mãe e um filho. Os hospitais militares da zona estão em alerta total, com várias pessoas a chegarem para serem assistidas, de acordo com uma fonte do governo grego.



As autoridades revelaram também que a vítima mortal mais nova é um bebé de apenas seis meses, que morreu por inalação de fumo.