Grécia. Polícia Marítima portuguesa resgata 38 migrantes afegãos

Na madrugada de sábado resgataram do mar 38 pessoas afegãs, entre as quais 18 crianças e duas mulheres grávidas. Todas as pessoas resgatadas se encontram de bem de saúde.



A Polícia Marítima portuguesa está integrada na operação Poseidon, da agência europeia Frontex.



O patrulhamento no mar da Grécia é normalmente feito durante a noite e são muitas as histórias que guardam nestes meses de missão. Desde 2014. a Polícia Marítima ja salvou 5141 vidas ao largo das ilhas gregas.