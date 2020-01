Grécia quer instalar barreiras flutuantes para travar migrantes





Se estas viagens são já difíceis e originam várias mortes, o desafio será ainda maior caso o Governo grego cumpra a intenção de implementar uma barreira feita de rede, que deverá ocupar cerca de 2,7 quilómetros e estará equipada de luzes refletoras.



“As barreiras flutuantes são um passo na direção certa”, defendeu o ministro grego da Defesa, Nikos Panagiotopoulos. “Vamos ver qual será, na prática, o seu efeito como agente dissuasor”.



O ministro acrescentou que a intenção é "conter o crescente fluxo de migrantes" nas ilhas e que esta se trata de uma medida de emergência. O projeto terá um custo máximo de 500 mil euros, incluindo os custos para quatro anos de manutenção. A barreira terá 1,1 metros de altura e será colocada a norte da ilha de Lesbos.



A Amnistia Internacional já descreveu a medida como “alarmante” e considera que esta poderá originar “sérios problemas” para aqueles que “procuram desesperadamente segurança”.



“O Governo deve clarificar urgentemente os detalhes desta operação e as medidas de salvaguarda para assegurar que este sistema não vai custar ainda mais vidas humanas”, apelou Massimo Moratti, diretor da Amnistia na Europa.



O Ministério da Migração da Grécia afirmou esta quinta-feira que uma medida adicional será a implementação de mais turnos para os seus funcionários, de modo a que estes processem rapidamente os mais de 100 mil pedidos de asilo que atualmente se encontram acumulados.

O plano surge depois de, na passada semana, terem ocorrido greves e protestos nas ilhas gregas de Lesbos, Samos e Chios devido à forma como o Governo está a lidar com a questão da chegada de migrantes a esses locais.



A população local queixa-se principalmente do facto de os campos de migrantes estarem sobrelotados, como é o caso do campo de Moria, em Lesbos, onde existem mais de 19 mil requerentes de asilo quando a capacidade máxima é de 2.840 pessoas.



“Queremos as nossas ilhas de volta”, lia-se em alguns dos cartazes segurados pelos manifestantes, que vêm a situação como prejudicial para o turismo e para a própria cultura. “Na ilha de Samos há mais migrantes do que habitantes locais”, disse um dos participantes no protesto. “Eles são diferentes, mudam a nossa cultura”.



