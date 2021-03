Grécia. Refugiado afegão perde filho em naufrágio e é levado a julgamento

Um migrante afegão de 25 anos vai ser julgado pelas autoridades gregas por causa da morte do filho, durante a travessia do mar Mediterrâneo. O menor de 5 anos morreu afogado, depois do barco em que seguia com o pai ter chocado contra rochas. O progenitor é acusado de ter posto a vida da criança em risco, uma acusação inédita na União Europeia, que está a chocar as associações que lutam pelos direitos dos migrantes.