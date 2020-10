Grécia satisfeita com mensagem dada à Turquia

"A UE enviou ontem [na quinta-feira] uma mensagem de unidade, de solidariedade e de determinação", disse Mitsotakis, à entrada para o segundo e último dia da cimeira extraordinária.

Os 27, acrescentou, deixaram claro que "a cessação de qualquer ação unilateral é uma pré-condição para a melhoria das relações entre a UE e a Turquia".

No texto das conclusões do primeiro dia de trabalhos, a UE sublinha que a Turquia deve dialogar de boa fé "e abster-se de praticar ações unilaterais que sejam contrárias aos interesses da UE e constituam violação do direito internacional e dos direitos soberanos dos Estados-membros da UE.

"Todas as divergências têm de ser resolvidas pelo diálogo pacífico e em conformidade com o direito internacional", lê-se ainda no texto, no qual o Conselho Europeu reitera a sua total solidariedade para com a Grécia e Chipre, "cuja soberania e direitos soberanos têm de ser respeitados".

A UE congratula-se ainda "com as medidas de criação de confiança recentemente tomadas pela Grécia e pela Turquia, bem como com o anúncio de que estes países irão reatar as suas conversações exploratórias diretas tendo em vista a delimitação da plataforma continental e da zona económica exclusiva dos dois países. Tais esforços devem ser sustentados e alargados".

O líder do Governo grego acrescentou que Atenas aguarda "com impaciência o retomar, assim que possível, das discussões exploratórias em que se comprometeram as duas partes".

As tensões entre Ancara e Atenas e Nicósia têm vindo a subir de tom devido às perfurações ilegais turcas nas zonas económicas especiais da Grécia e do Chipre, reclamadas pela Turquia.

No final de agosto, a UE avançou com sanções contra indivíduos ligados a estas perfurações ilegais, punições vistas na altura como tímidas, mas admitiu logo aí reforçar as medidas restritivas.

O segundo dia desta cimeira extraordinária arrancou pelas 09:30 (hora local, menos uma em Lisboa) com um debate sobre o mercado único, a transformação digital e a política industrial da UE.