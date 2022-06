Grécia satisfeita por Turquia não ter feito reivindicações contra Atenas na cimeira

Após o final da cimeira, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis assinalou que os líderes da Grécia e Turquia têm de manter abertos canais de comunicação por não poderem envolver-se "noutra disputa e desestabilização".

Nas últimas semanas, registou-se um aumento da tensão entre os governos turco e grego, com Ancara a questionar a soberania grega de algumas ilhas do mar Egeu.

O primeiro-ministro grego também saudou o levantamento do veto da Turquia à entrada da Suécia e Finlândia na Aliança e assinalou que à Grécia "não lhe convém" uma Turquia "completamente isolada".

Para mais, o líder conservador assinalou que, através de um comunicado, os Estados Unidos pediram à Turquia para "rebaixar a tensão no mar Egeu".

Numa referência aos aviões de combate F-16 que a Turquia pede aos Estados Unidos, Mitsotakis disse que "a compra [dos aviões] é um processo longo que requer não apenas a vontade da Turquia mas também a aprovação do Senado [dos Estados Unidos]".

Numa referência ao recente anúncio do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre o desejo de voltar a reunir-se com Mitsotakis, o chefe do Governo helénico assinalou não ser a primeira vez que escuta esta proposta e sublinhou que "muitas das coisas que se dizem têm como destino a audiência interna".